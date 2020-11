Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Palakka Mengalami Kenaikan

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Harga komoditas bahan pokok di Pasar Palakka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kenaikan.

Seorang pedagang, Aisyah mengatakan harga bawang putih mengalami kenaikan dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu perkilogram.

Kenaikan harga bawang putih telah terjadi sejak sepekan lalu.

"Biasanya kami ambil barang dengan harga Rp 16 ribu per kilogram. Kemudian dijual Rp 20 ribu per kilogram. Namun, ada kenaikan sejak minggu lalu, jadi bawang putih harga jual Rp 25 ribu per kilogram sekarang," katanya saat ditemui di kiosnya Minggu (1/11/2020).

Harga bawang merah juga naik dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 30 per kilogram. Kenaikan bawang merah sudah terjadi sejak Rp dua minggu lalu.

Selain itu, komoditas yang mengalami kenaikan yakni cabai. Harga cabai rawit sekarang Rp 25 ribu per kilogram. Padahal minggu lalu masih Rp 10 ribu per kilogram.

Begitu pun dengan cabai besar. Harganya melonjak Rp 15 ribu. Dua minggu lalu harganya masih Rp 20 ribu per kilogram, sekarang telah mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Ia menduga kenaikan sejumlah kebutuhan pokok ini karena perubahan cuaca dan mendekati pergantian tahun.

"Mungkin karena pancaroba dan sudah mau tahun baru jadi sejumlah harga kebutuhan pokok naik," ujarnya.

Untuk harga jahe putih stabil di harga Rp 35 per kilogram. Begitu pun dengan jahe merah dijual Rp 60 ribu per kilogram serta tomat seharga Rp 5 ribu per kilogram.

Harga beras masih normal, dijual Rp 7.500 hingga Rp 8 ribu per liter. Telur ayam dijual Rp 37 ribu per rak. Harganya naik Rp 2 ribu sejak empat hari lalu.

Sementara ayam potong dijual dengan harga Rp 50 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram tergantung ukurannya.(*)

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar