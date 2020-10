VIDEO: SPBU Pasti Prima Terus Bertambah, Sopir Petepete Tak Lagi Bete

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pada 2017, untuk kali pertama, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasti Prima di Jl Gunung Bawakaraeng dibuka di luar Pulau Jawa.

Itu jadi gebrakan PT Pertamina, yang merupakan lokomotif perekonomian bangsa milik negara, yang kian pede (percaya diri) menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional.

Tentunya, dengan perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global, yang jadi komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional.

SPBU berkonsep Pasti Prima, merupakan lanjutan dari SPBU Pasti Pas bernuansa corporate colour Pertamina, yaitu merah, biru dan hijau.

General Manager (GM) Marketing Operation Region (MOR) VII PT Pertamina, Joko Pitoyo kala itu hadir di sela launching bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Joko mengatakan, perubahan dari SPBU Pasti Pas ke Pasti Prima mengubah wajah SPBU tersebut secara fundamental.

"Mulai dari sisi kualitas, takaran, dan layanan menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen," katanya.

SPBU ini tidak hanya menjawab kebutuhan kosumen akan BBM. Namun juga paduan lima layanan non fuel ritel, seperti convenience store, auto care (air, nitrogen, bright oli mart, dan caswash), food to go, ATM dan outlet penjualan LPG.

"SPBU Pasti prima memiliki tampilan yang lebih fresh dengan logo baru yang mengkomunikasikan layanan melebihi SPBU Pasti Pas," ujar Joko 2017 silam.

Bagaimana kabarnya 2020?