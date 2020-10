Horor Komedi Monster dari Buku Hancurkan Kora, Ini Sinopsis Film Goosebumps, Bioskop Trans TV

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan hadir dengan film horor komedi.

Sebuah film yang diadaptasi dari serial buku karya R.L. Stine dengan judul yang sama, Goosebumps.

Seperti dilansir tribunnewswiki.com, Buku Goosebumps sendiri memiliki 67 judul buku untuk serial aslinya, termasuk beberapa judul yang cukup populer.

Untuk membuat film Goosebunmps dibutuhkan setidaknya 25 buku asli, termasuk Camp Nightmare, The Mask Haunted, dan Night of the Living Dummy.

Film Goosebumps ini disutrdarai oleh Rob Letterman dan naskahnya ditulis oleh Darren Lemke.

Film Goosebumps (2015) bukanlah adaptasi pertama dari buku karangan R.L. Stine tersebut.

Berikt ini trailer film Goosebumps:

Sebelumnya, sudah ada serial berjudul sama yang ditayangkan selama empat musim pada 1995 hingga 1998.

Film yang diproduksi Columbia Pictures ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebanyak 158 USD sejak penayangannya pada 16 Oktober 2015.