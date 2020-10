Album dan Lirik Lagu Terbaru Ariana Granda 'Positions', Lagi Trending di YouTube 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Ariana Grande merilis album terbaru yang bertajuk Positions.

Ariana Grande mengumumkan proyek album tersebut sejak pertengahan Oktober sebelum merilis judul lagu utama dan video musik "Positions" minggu lalu.

Album Positions berisi 14 lagu dan tiga di antaranya berkolaborasi dengan penyanyi lain.

Ketiga lagu tersebut yakni lagu "Motive" berkolaborasi dengan Doja Cat, kemudian "Off the Table" dengan The Weeknd, dan "Safety Net" dengan Ty Dolla $ign.

Positions adalah album studio keenam Grande dan rekaman keempatnya dalam waktu kurang dari tiga tahun.

Video klip lagu Positions telah diunggah di kanal YouTube Ariana Grande.

Hingga Jumat, (30/10/2020) video klip Positions telah ditonton sebanyak 50 juta kali.

Lirik Lagu Positions - Ariana Grande dikutip dari Tribunnews.com:

Heaven sent you to me

I’m just hoping I don’t repeat history

Boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else, babe

‘Cause I’ll be