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FOTO: PDIP Sulsel Gelar Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulsel, ikut memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

zoom-inlihat foto FOTO: PDIP Sulsel Gelar Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulsel, ikut memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/10). Acara yang dibuka oleh Ketua PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) secara virtual. 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulsel, ikut memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/10). Acara yang dibuka oleh Ketua PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) secara virtual.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulsel, ikut memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/10). Acara yang dibuka oleh Ketua PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) secara virtual.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sulsel, ikut memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Hotel Claro Makassar, Kamis (29/10). Acara yang dibuka oleh Ketua PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri (ARW) secara virtual. (TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN)

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pengurus DPD PDI Perjuangan, anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh anggota DPRD Kab/Kota se-Sulsel dari Fraksi PDI Perjuangan. tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
Makassar
PDIP Sulsel
Andi Ridwan Wittiri
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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