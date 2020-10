Pelindo IV Sabet Penghargaan SMK3 Kategori Emas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berhasil meraih penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kategori Emas untuk 166 Kriteria.

Direktur Teknik PT Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto didaulat untuk memberikan sambutan mewakili 30 perusahaan juga menerima penghargaan dengan kategori sama.

Saat menyampaikan sambutan, Direktur Teknik Pelindo IV mengatakan, penghargaan SMK3 merupakan wujud komitmen Perseroan menjadikan K3 sebagai budaya dalam semua proses pelayanan bagi insan Pelindo IV dan stakeholder.

"Pelindo IV berhasil meraih penghargaan SMK3 dengan Kategori Emas untuk 166 Kriteria, karena memeroleh nilai di atas 85 persen pada saat audit yang dilakukan oleh PT BKI," katanya, Selasa (27/10/2020) malam.

Di lingkup PT Pelindo IV, penghargaan SMK3 diberikan kepada Kantor Pusat, Cabang Makassar, Terminal Peti Kemas Makassar (TPM), Terminal Peti Kemas Bitung (TPB), Cabang Bitung dan Cabang Balikpapan.

Selain memeroleh sertifikat SMK3, Kantor Pusat dan seluruh cabang yang berhasil meraih penghargaan juga menerima Bendera Emas dari PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Sebelumnya, Pelindo IVmeraih The Most Promising Company In Tactical Kategori Perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya ditugaskan untuk mencari keuntungan, namun juga diberi tugas untuk mengabdi dengan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bangsa.

Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BUMN merupakan ujung tombak yang membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

“Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat, Covid-19. BUMN Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia harus menunjukan kreativitas, inovasi, enterpreneurship dan leadership untuk membantu mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi,” kata Erick.