Trending #1 di Youtube, Simak Lirik dan Cara Download Lagu I Cant Stop Me dari TWICE

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Lagu I Cant Stop Me dari TWICE berhasil menempati trending 1 di Youtube.

Lagu tersebut baru saja dirilis, Senin (26/10/2020).

Hal ini tentu menjadi kegembiraan bagi TWICE dan juga penggemarnya khususnya di Indonesia.

Untuk diketahui, lagu ini merupakan rangkaian album baru TWICE bertajuk Eyes Wide Open.

TWICE (instagram.com)



Dilansir dari Tribun Jabar, I Cant Stop Me diciptakan oleh musisi sekaligus komposer ternama Melanie Fontana, Michel Lindgren Schulz, dan A Wright.

Seperti diketahui, nama Melanie Fontana tak asing di industri musik.

Karya-karya Melanie Fontana kerap mujur dibawakan para penyanyi papan atas.

Sebut saja, Justin Bieber, BTS, Girls Generation hingga yang terbaru Secret Number.

Nah, sementara itu lirik lagu I Cant Stop Me diciptakan oleh Park Jin Young (JYP) dan Shim Eun Ji.

Dikutip dari Kompas.com, lagu I Cant Stop Me dibawakan TWICE menceritakan tentang konflik dalam situasi yang memposisikan antara yang baik dan jahat.