Optimalkan Layanan After Sales, Kalla Toyota Luncurkan Aplikasi K-Tos

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memperkuat komitmen untuk senantiasa hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya, Kalla Toyota menghadirkan aplikasi berbasis digital bernama K-Tos sebagai optimalisasi layanan purnajualnya.

Dengan tagline ‘Kemudahan Dalam Genggaman’, aplikasi ini dilucurkan secara resmi di atrium Nipah Mall, Sabtu (24/10/2020).

Kalla Toyota juga memberikan penjelasan akan beragam fasilitas yang dapat pelanggan nikmati dari layanan berbasis aplikasi ini.

“Kalla Toyota melalui layanan aftersales, berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan purnajual terbaik untuk seluruh pelanggan setianya. Aplikasi K-Tos ini kemudian hadir menjadi layanan inovatif yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk dan jasa purnajual Kalla Toyota,” ujar M Noor Iqbal Yafie, Aftersales Operation Manager Kalla Toyota, Selasa (27/10/2020).

Aplikasi K-Tos ini memberikan kemudahan layanan aftersales bagi pelanggan dengan tiga layanan utama, yakni layanan booking service, layanan pemesanan spare part, dan layanan konsultasi servis berbasis live chat melalui Kalla Toyota Extra Care.

Untuk saat ini, masih di wilayah Makassar, Maros, dan Gowa yang dapat menikmati kemudahan melalui aplikasi ini. Kedepannya, apkikasi ini akan terhubung dengan aplikasi Kallafriends.

Layanan pertama yang hadir di aplikasi K-Tos ini adalah layanan booking service. Layanan ini yang terdiri dari dua jenis, yakni layanan servis dirumah (home service) atau layanan servis langsung di bengkel Kalla Toyota.

Pelanggan cukup masuk ke menu booking and pick up service, lalu Kalla Toyota akan melakukan follow up terkait booking service pelanggan.

Layanan kedua adalah layanan pembelian spare part.

Aplikasi K-Tos memberikan kemudahan pelanggan dalam melakukan pembelian spare part yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.