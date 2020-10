3 Link Live Streaming TV Online RCTI AC Milan vs AS Roma di Liga Italia, Rossoneri Tanpa Donnarumma

TRIBUN-TIMUR.COM - 3 Link Live Streaming TV Online RCTI AC Milan vs AS Roma di Liga Italia, Rossoneri Tanpa Donnarumma

Laga lanjutan Serie A Liga Italia akan mempertemukan AC Milan vs AS Roma.

Laga tersebut akan berlangsung di San Siro Stadium, Selasa (27/10/2020) pukul 02.45 WIB.

Menjelang pertandingan, dua pemain Milan yaitu Gianluigi Donnarumma dan Jens Petter Hauge dinyatakan positif Covid-19.

AC Milan pada Senin (26/10/2020) sore WIB mengonfirmasi bahwa Donnarumma dan Hauge positif terpapar virus corona.



Selain Donnarumma dan Jens Petter Hauge, Milan juga menyebut ada tiga anggota tim lainnya yang juga dinyatakan positif Covid-19.



"AC Milan mengumumkan bahwa tes swab laboratorium yang diterima tadi malam menemukan hasil positif pada Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge, dan tiga anggota tim," bunyi keterangan resmi AC Milan.



"Mereka semua tidak menunjukkan gejala, dan segera diisolasi di rumah serta memberi tahu otoritas kesehatan setempat."



"Hari ini seluruh tim dites lagi sesuai protokol, dan tidak ada hasil positif baru yang ditemukan."



Dengan demikian, Gianluigi Donnarumma dan Jens Petter Hauge dipastikan tidak akan bermain ketika AC Milan menjamu AS Roma pada laga pekan kelima Serie A atau kompetisi teratas Liga Italia.



Duel AC Milan vs Roma bakal digelar pada Senin (26/10/2020) malam waktu setempat atau Selasa (27/10/2020) dini hari WIB.



Milan saat ini bertengger di puncak klasemen Liga Italia dengan nilai sempurna 12.



Klub berjulukan I Rossoneri itu menyapu bersih empat pertandingan awal musim Liga Italia 2020-2021.



Sementara itu, Roma berada di peringkat kesembilan dengan koleksi tujuh poin.

Head to Head AC Milan vs AS Roma:

(28/06/2020) AC Milan vs AS Roma 2-0

(28/10/2019) AS Roma vs AC Milan 2-1

(04/02/2019) AS Roma vs AC Milan 1-1

(01/09/2018) AC Milan vs AS Roma 2-1

(26/02/2018) AS Roma vs AC Milan 0-2