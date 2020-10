VIDEO: Olahan Barbeque ala Fox Lite Hotel Royal Bay Makassar

TRIBUNTIMURTRAVEL- Fox Lite Hotel Royal Bay Makassar kembali mengadakan promo barbeqyu pada Sabtu (24/10/2020).

Bertempat di Splash Pool, para pengunjung pun larut dalam malam Minggu yang begitu santai.

Sous Chef Fox Lite Hotel Royal Bay Makassar, Yoen mengungkapkan barbeqyu yang disuguhkan sangat beragam.

"Kita banyak mix sate, jadi varian 14 jenis sate kita suguhkan," tuturnya.

Biasanya, sambungnya, barbeqyu yang identik dengan daging-dagingan namun di Fox Lite Hotel Royal Bay Makassar juga dikombinasikan dengan aneka seafood hingga sayuran.

"Pengunjung pun bebas memilih, karena pilihannya beragam," tuturnya.

Untuk menyantap aneka barbeqyu tersebut dipadukan dengan berbagai jenis saos.

"Saosnya beragam, jadi tidak hanya khusus barbeqyu saja namun juga ada sambal matah, saos kacang, dabu-dabu dan masih banyak lagi," jelasnya.

Tak hanya sate saja, namun Chef Yoen juga mengungkapkan suguhan makanan berat seperti nasi, mie hingga capcay juga diberikan.

"Buat tamu yang ingin makanan berat juga ada," tuturnya.

Menurutnya, barbeqyu juga sangat pas dihidangkan sebagai makanan berat ataupun cemilan.

Khusus untuk minumannya Chef Yoen menyediakan tiga jenis pilihan yakni jus jeruk, es teh, dan air mineral.

Diketahui hotel yang beralamatkan di Jl Sultan Hasanuddin, Makassar ini sudah dua bulan lamanya memberikan suguhan menarik untuk para pengunjung.

"Bahkan slotnya terusnya bertambah setiap Minggunya, karena promo Rp 99 ribu sudah all you can eat dari jam 18.00 hingga 22.00 wita," tuturnya.