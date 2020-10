Gubernur Nurdin Abdullah Umumkan Mega Proyek di Depan Perbankan

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah di depan pimpinan perbankan dan bupati se-Sulsel dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Senin (26102020)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengumumkan beberapa proyek pembangunan yang akan groundbreaking Mega proyek akhir tahun ini.

Hal itu dia sampaikan di depan pimpinan perbankan dan bupati se-Sulsel dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Senin (26/10/2020).

"Saya sampaikan di sini, saat ini sudah dimulai pengerjaan. Ini adalah land Mark di Kota Makassar," katanya.

Nurdin Abdullah mengatakan, di tengah kelesuan, ekonomi Sulsel tetap bergerak.

"Insya Allah 29 Oktober ada hajat kita groundbreaking pembangunan twin tower. Ini lah yang akan mempersatukan kita membangun sinergi antara dinas lain dan yang lain.

Sekarang kita lihat semua dinas provinsi tersebar di berbagai tempat, kedepan kita harapkan tidak ada lagi dinas yang ada di luar semua satu gedung dan tentu koordinasi kita akan lebih baik," katanya.

Ia pun berharap dalam satu lantai ada ruangan untuk bupati dan wali kota.

"Supaya nanti kalau ke Makassar kita akan lebih mudah berkoordinasi, ini lah bentuk sinergi yang akan kita bangun. Twin tower ini akan menggunakan anggaran non APBD dan APBN, murni dibangun oleh Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Kita akan bayar setelah ini selesai, kita tidak mengeluarkan duit, murni b to b (Business to Business), jadi kita tidak terganggu APBD," katanya.

Selanjutnya, Nurdin Abdullah menyampaikan, pemerintah sudah mulai bongkar Stadion Mattoanging.

"Kita berharap bulan ini kita akan ground breaking stadion, sebenarnya kita punya Stadion Barombong. Tapi stadion ini di samping akses juga hasil audit fisik tidak memungkinkan, alas hukum juga masih sebagian milik orang jadi kita akan menyelesaikan itu," katanya.

Selanjutnya, proses pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

"Ketiga tentu atas upaya wali kota Jalan Metro Tanjung Bunga akan menjadi land mark Makassar tentu jalan ini adalah selevel dengan jalan Tamrin sudirman Jakarta. Ini sesuatu yang harus kita lakukan karena jalan ini semakin padat dan Makasar harus punya land mark," katanya.

"Hampir semua kota punya Land Mark kecuali Makassar. Kita ingin seperti di jalur Sudirman namun banyak rumah di sini," katanya.

Pemerintah Provinsi Sulsel juga meminta untuk percepatan pembangunan Bandara Buntu Kunik sudah selesai untuk meningkatkan turis ke Toraja.

"Ada tiga bandara yang akan disubsidi, Toraja, Palopo dan Selayar, subsidi bukan pada air lines tapi subsidi tiket supaya murah, ini kita lakukan dalam rangka mendorong wisata," katanya. (*)