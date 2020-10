New Fortuner Disebut Lebih Tangguh dan Mewah di Kelas SUV, Intip Keunggulan Lainnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kalla Toyota resmi meluncurkan New Fortuner dalam sesi Kalla Fair Vol.2.

Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty MC Bhuana mengatakan, sejak awal, Toyota Fortuner dirancang sebagai kendaraan SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang tidak hanya mampu melintasi segala medan.

Tapi juga menjadi kendaraan yang nyaman untuk digunakan dalam mobilitas sehari-hari.



"Kini dengan berbagai improvement, DNA New Fortuner tampil lebih kuat dan semakin nyaman dan desain eksterior memberikan kesan yang lebih tangguh dan prestisius," katanya, Minggu (25/10/2020).

New Fortuner memperoleh sentuhan dari segi desain untuk memperlihatkan sisi ketangguhan dan kemewahan SUV gagah ini.

Fajriaty MC Bhuana mengatakan, Grille dan garnish pada lampu LED dibuat lebih besar dengan desain baru yang lebih segar sehingga tampak kian dominan dan berkelas.

Penyegaran rupa terlihat pada New Front Bumper Design, New Radiator Grille Design, New LED Head Lamp Design, New LED Fog Lamp Design, serta penambahan ornamen chrome pada bumper, grille, dan fog lamp.

Sentuhan diberikan pada semua model, bedanya pada TRD Sportivo garnish chrome berkelir dark.



Pada bagian samping, perubahan terlihat pada aplikasi velg alloy 18 inchi baru yang menguatkan kesan tangguh dan mewah di tipe TRD Sportivo.

Outer mirror seluruh model memakai kelir sewarna bodi sedangkan TRD Sportivo memakai kelir hitam.

Warna hitam juga dipakai pada step dan step cover TRD Sportivo dan G, sementara tipe lainnya mengaplikasikan warna silver.

New LED Rear Lamp Combination memberikan siluet tampilan di malam hari yang advance dan classy.