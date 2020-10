Inilah 4 Kontroversi Perilaku Irene Red Velvet yang Viral hingga Jadi Sorotan Publik 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kontroversi leader girl group Red Velvet, Irene masih ramai diperbincangkan.

Irene Red Velvet dituding memiliki sikap yang kasar.

Seorang stylist membongkar sikap kasarnya.

Sontak saja Irene Red Velvet menjadi bulan-bulanan warganet.

Sebelum kontroversi ini, Irene telah tersandung beberapa kontroversi mengenai perilakunya.

Apa saja?

1. Bertindak Kasar pada Staf

Irene tengah dikritik oleh netizen Korea karena insiden yang baru-baru ini menyeruak di publik.

Tagar 'Irene' menjadi trending di Twitter pada 22 Oktober 2020, dan 'Irene We Got You Back' trending sehari setelahnya.

Hal tersebut berasal dari postingan Instagram editor majalah bernama Kang Kook Hwa pada 22 Oktober 2020.