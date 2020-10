Via Vallen Tulis Permintaan Maaf setelah Video Klipnya Disebut Jiplak MV IU: Jujur Aku Malu Banget

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Setelah namanya trending di sejumlah media sosial, Via Vallen buka suara.

Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku malu setelah mengetahui video klip Kasih Dengarkanlah Aku" sangat mirip dengan video musik penyanyi IU yang berjudul "Above The Time".

Ia pun berjanji bakal meminta manajemennya untuk secepat mungkin menurunkan atau menghapus video klip "Kasih Dengarkanlah Aku" itu.

Via menulis permintaan maaf melalui postingan Instagram Stories pada Sabtu (24/10/2020).

"Untuk IU, fans IU dan terutama Vyanisty, juga pihak yang merasa dirugikan.

Aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MVnya IU.

Ini sama sekali gak ada unsur kesengajaan karena aku bukan penggemar K-POP secara umum, jadi gak banyak tahu soal MV K-POP.

Kebanyakan MV K-POP yang aku lihat cuma punya BLACKPINK doang," ungkap Via.

Pelantun lagu Sayang itu mengaku dirinya pasti akan ganti konsep seandainya tahu sejak awal.

Via tak menampik merasa malu saat tahu kejadian tersebut terjadi.