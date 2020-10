VIA VALLEN Langsung Lakukan Ini Tahu Video Klip Lagu Barunya Mirip Milik IU Penyanyi Korea

VIA VALLEN Langsung Lakukan Ini Tahu Video Klip Lagu barunya Mirip Milik IU Penyanyi Korea

TRIBUN-TIMUR.COM,- Penyanyi dangdut Via Vallen menjadi perbincangan.

Via Vallen disebut menjiplak video klip penyanyi Korea IU.

Bahkan netizen menyebut video klip lagu terbaru Via Vallen tersebut sangat mirip dengan video klip milik IU.

Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku malu setelah mengetahui video klip " Kasih Dengarkanlah Aku" sangat mirip dengan video musik penyanyi IU yang berjudul " Above The Time".

Pelantun lagu "Sayang" itu berjanji bakal meminta manajemennya untuk secepat mungkin menurunkan atau menghapus video klip "Kasih Dengarkanlah Aku" itu.

"Jujur, aku MALU banget pas tahu.

Aku bakal minta videonya buat di-take down," ujar Via Vallen melalui unggahan Insta Story Instagram-nya, seperti dikutip Kompas.com pada Sabtu, (24/10/2020).

Pemilik nama asli Maullydia Octavia menuturkan, apabila telah mengetahui sedari awal, ia bakal meminta sutradara videi klip untuk mengetahui konsepnya.

Terkait permasalahan dugaan plagiat ini, Via Vallen meminta maaf kepada para penggemar IU, UAENA, dan berbagai pihak yang merasa dirugikan.