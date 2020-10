Lirik Lagu Above the Time dari IU yang Lagi Jadi Perbincangan, Ada Terjemahan Bahasa Indonesia

Lirik Lagu Above the Time IU yang Tengah Jadi Perbincangan, Ada Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Korea Selatan, IU tengah menjadi perbincangan hangat publik Tanah Air.

Hal tersebut setelah video musik lagu IU berjudul Above the Time disebut dicontek konsepnya oleh penyanyi Via Vallen.

Video musik Above the Time IU disebut memiiliki kesamaan dengan video musik lagu Via Vallen berjudul Kasih Dengarkanlah Aku, yang dirilis Jumat (23/10/2020).

Nama Via Vallen mendadak trending di Twitter pagi ini, Sabtu (24/10/2020).

Pantauan Tribun Timur Sabtu (24/10/2020) pagi, banyak warganet di Twitter yang menyebut Via Vallen menjiplak konsep video klip penyanyi Korea Selatan IU.

Sementara IU merilis lagu Above the Time pada 17 November 2019 lalu.

Musik video lagu Above the Time juga diunggah dalam channel Youtube, 1theK.

Lagu Above the Time menceritakan kisah seorang wanita yang sedang didekati oleh pria.

Wanita itu mengungkapkan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama dengan pria tersebut.