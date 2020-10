Kalla Toyota Resmi Luncurkan Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner di Sulawesi

Kalla Toyota memperkenalkan sekaligus melengkapi series produk Innovative International Multipurpose Vehicle (IMV) dengan meluncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova. Peluncuran ini berlangsung di Atrium Nipah Mall, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (24/10/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota memperkenalkan sekaligus melengkapi series produk Innovative International Multipurpose Vehicle (IMV) dengan meluncurkan New Fortuner dan New Kijang Innova.

Peluncuran ini berlangsung di Atrium Nipah Mall, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (24/10/2020).

Dua market leader di masing-masing segmennya tersebut kini tampil lebih kokoh dan semakin nyaman.

Improvement pada eksterior, interior, safety membuat New Fortuner dan New Kijang Innova tak hanya tampil makin mengesankan, sekaligus juga kian prestisius dan elegan.

Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty MC Bhuana menuturkan Toyota New Kijang Innova dan New Fortuner menawarkan beragam keunggulan untuk pelanggan setia Kalla Toyota.

"New Fortuner and New Innova secara resmi sudah dapat pelanggan dapatkan melalui Kalla Toyota untuk seluruh pelanggan yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra,” tuturnya.

Selain itu, kedua produk ini juga menjadi market leader di segmennya masing-masing.

Pada periode Januari hingga Agustus 2020, Kijang Innova berhasil menguasai 94% pangsa pasar Whole Sales Medium MPV dengan angka penjualan 17.619 unit.

Sementara itu, Fortuner berhasil mencatat pangsa pasar 41,1% di segmen High SUV dengan angka penjualan 6.807 unit.

Untuk wilayah penjualan Kalla Toyota sendiri, Toyota Innova juga menjadi market leader dengan capaian market share mencapai 98,83 persen dan Toyota Fortuner dengan capaian 35,52 persen.

”Kedua produk ini merupakan produk yang sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dimana Fortuner dikenal dengan ketangguhannya sementara Kijang Innova merupakan mobil legendaris pilihan keluarga Indonesia," tambah Trainning & Knowladge Management Kalla Toyota, Irwan Effendi.

"Untuk itu kami melakukan pembaruan pada New Fortuner dan New Kijang Innova dengan tetap mempertahankan DNA kedua mobil ini, namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini serta tren yang senantiasa berkembang. Kami harap baik New Fortuner dan New Kijang Innova dapat menjadi pilihan terbaik dalam mendukung mobilitas keluarga Indonesia,” lanjutnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian