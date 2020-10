FOTO: New Fortuner dan New Kijang Innova Hadir di Makassar, Dilengkapi Fitur Cek Saldo e-Money

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR Training & Knowledge Management, Irwan Effendi dan Marketing and Customer First General Manager, Fajriaty MC Bhuana memperlihatkan mobil terbaru Toyota Kijang Innova dan Toyota Fourtuner disela acara Kalla Fair Volume 2 yang berlangsung di Nipah Mall, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (24/10/2020). Hadir sebagai pangsa pasar baru di dunia otomotif, New Fortuner dan New Kijang Innova kini dapat digunakan untuk berkendara lebih nyaman dengan kehadiran fitur menarik seperti cek saldo e-money dan melihat fitur HP di layar audio.

