Deretan Rekomendasi Tayangan di Netflix yang Bisa Ditonton dengan Keluarga Saat Weekend 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Akhir pekan telah tiba, momen ini bisa kamu jadikan waktu untuk berkumpul bersama keluarga.

Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah menonton tayangan yang bisa dijadikan ide untuk berkegiatan yang bermanfaat.

Netflix memiliki ratusan judul dari serial hingga film, serta acara reality/variety show.

Terdapat judul-judul tayangan dari berbagai dunia.

Weekend adalah hari yang tepat untuk menonton Netflix.

Tayangan Netflix berikut ini tentu bisa menjadi inspirasi yang melahirkan kegiatan keluarga yang seru dan menyenangkan.

Selain itu, ada juga beberapa tips bermanfaat saat menggunakan aplikasi Netflix di bawah ini.

1. Over The Moon

Sambil menunggu penayangan film animasi terbaru Netflix Over The Moon hari ini, ada baiknya mengikuti rangkaian program online Over The Moon bertajuk ‘Build Your Dreams Week’.

Dalam program ini, berbagai aktivitas yang seru dan mengasah kreativitas ada di sana, mulai dari belajar membangun roket sederhana menggunakan peralatan rumah tangga, hingga mengikuti kelas menggambar bersama Glen Keane.