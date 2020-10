Irene Red Velvet Minta Maaf Usai Dikritik Sering Kasar, Fans Ramai Beri Dukungan 'We Got Your Back'

Irene Red Velvet dan dukungan Irene We Got Your Back dan Irene We Love You

Usai heboh Irene Red Velvet minta maaf Usai Dikritik Sering Kasar, Fans Ramai Beri Dukungan 'Irene We Got Your Back' dan 'Irene We Love You'

TRIBUN-TIMUR.COM - Fans Irene Red Velvet ramai-ramai memberikan support lewat media sosial. Hal ini tak lama setelah Irene Red Velvet menyampaikan permintaan maaf karena dianggap telah berkata-kata kasar.

Kebesaran hati Idol ini membuatnya banjir dukungan dari fans K Pop dunia maya.

Tagar Irene We Got Your Back trending di twitter Jumat (23/10/2020) saat ini.

Setelah heboh Irene Red Velvet minta maaf muncul dukunga Irene We Love You (twitter.com)

Idol K Pop Irene Red Velvet menyampaikan permintaan maaf setelah mendapatkan krititikan.

Idol Irene Red Velvet dikritik karena dinilai berperilaku kasar terhadap stylist.

Permintaan maaf langsugn disampaikan sekaligus menunjukkan kebesaran hati Irene Red Velvet.

Fans K Pop dunia maya langsung heboh dengan permintaan maaf ini.

Seorang stylist atau penata gaya mengunggah curahan hati melalui media sosial Instagram-nya. Stylist sekaligus editor foto yang telah berkecimpung selama 15 tahun di industri hiburan Korea Selatan itu menggunggah ceritanya pada Rabu (21/10/2020).

Dalam keterangan unggahannya itu, stylist tersebut mengaku mendapatkan perlakukan kasar dari seorang idol Kpop wanita.