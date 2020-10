Galang Dana untuk yang Terdampak Pandemi, Marriott International Indonesia Gelar Musik Virtual 

TRIBUN-TIMUR.COM- Marriott International Indonesia bersama Musical Fundraising Event dan Virtual Run To Give 2020 menggelar acara penggalangan dana untuk karyawan yang terkena dampak pandemi virus corona.

Ketua Indonesia Business Council dan Managing Director of The Ritz-Carlton Jakarta, kata Arun Kumar dalam rilis yang diberikan Tribun Timur, Kamis (22/10/2020) mengatakan Marriott Indonesia Bersama Musical Fundraising Event dan Virtual Run To Give 2020 merupakan bentuk kolaborasi antara Marriott Indonesia Business Council dan Marriott Disaster Relief Fund (MDRF), serta didukung oleh Yayasan Puteri Indonesia, dan juga bekerja sama dengan Kitabisa.com dan Bali Children's Foundation.

“Donasi yang diperoleh akan digunakan untuk menyediakan pasokan sembako kepada para karyawan yang terkena dampak di seluruh nusantara, ”kata Arun Kumar.

Area Vice President, Indonesia untuk Marriott International, Ramesh Jackson juga mengatakan hingga saat ini pihak manajemen masih terus berusaha bertahan di tengah pandemi terlebih diakuinya, situasi bisnis masih tetap mengalami kesulitan, terutama untuk industri perjalanan dan perhotelan di Indonesia dan di seluruh dunia.

"Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi industri kami ini berdampak sangat besar untuk banyak orang termasuk karyawan kami. Kami menyadari bahwa situasi yang tidak menentu ini sangat meresahkan, dan selama pandemi ini, kami telah memastikan untuk mendukung satu sama lain dan membantu sebanyak mungkin karyawan kami. Sekarang ini adalah masa-masa yang sulit, tetapi satu hal yang pasti – bahwa kita berada dalam hal ini bersama-sama dan kita akan menjadi lebih kuat,” jelasnya.

Musik Virtual

“Marriott Indonesia Bersama Musical Fundraising Event” adalah acara Penggalangan Dana Musik virtual tiga bagian yang akan berlangsung setiap hari Sabtu, pada tanggal 17, 24, dan 31 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB.

Pada acara ini, 14 band yang terdiri dari karyawan Marriott International di berbagai kota di Indonesia akan menampilkan bakat mereka secara online melalui kanal YouTube Marriott International Indonesia.

Sheila Majid dan Yayasan Puteri Indonesia turut serta mendukung acara ini, dengan tujuan untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin guna mendukung karyawan Marriott yang membutuhkan.

Penyanyi kebanggaan Malaysia, Sheila Majid, akan tampil pada 31 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB, dengan beberapa lagu hitsnya yang populer seperti “Warna”, “Cinta Jangan Kau Pergi”, dan “Antara Anyer dan Jakarta”.

Kecakapannya dalam bermusik, terutama untuk aliran R&B dan Jazz membuatnya dijuluki sebagai "Ratu Jazz Malaysia".

Dengan karir musik yang sukses ditambah dengan memiliki banyak album musik, konser live di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Indonesia, dan Inggris, serta berbagai penghargaan bergengsi sepanjang karir musiknya baik di Malaysia & wilayah Asia, Sheila Majid terus mempertahankan nama besarnya di kancah musik regional melalui ciri khas musik pop kontemporer dengan sentuhan Jazz.

Selain Sheila Majid, 3 besar Puteri Indonesia (Ayu Maulida, Ayu Saraswati, dan Jihane Almira Chedid) yang masing-masing akan mewakili Indonesia di kontes Miss Universe, Miss International, dan Miss Supranational mendatang, juga akan turut mendukung acara ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara ini, kunjungi https://hotel-deals.marriott. com/marriott-indonesia- bersama-musical-fundraising- event-2020/

Untuk berdonasi, kunjungi https://kitabisa.com/ campaign/marriottbersama