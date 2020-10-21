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HUT ke 351 Sulsel

VIDEO: Meriahkan HUT Sulsel, Bank Sulselbar Diskon 50 Persen di Lego-Lego CPI

Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah selegram berfoto memperlihatkan aplikasi Sulselbar mobile dan Bank Sulselbar Apps di kawasan pasir putih lego-lego Center Point Of Indonesia (CPI) Makassr, Senin (19/10/2020).

Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar. tribun timur/muhammad abdiwan

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HUT ke-351 Sulsel
Bank Sulselbar
Lego-lego
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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