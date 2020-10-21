Musda REI Sulsel
VIDEO: M Sadiq Aklamasi Pimpin Ketua DPD REI Sulsel Periode 2020-2023
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Musda ke XIII secara virtual
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Musda ke XIII secara virtual yang diikuti perwakilan DPP REI, DPD REI se Indonesia, anggota DPD REI Sulsel, perbankan dan stakeholders lainnya dan secara langsung digelar di Sandeq Ballroom Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan Senin (19/10/2020).
M Sadiq kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2020-2023 pada Musda kali ini. tribun timur/muhammad abdiwan
Berita Terkait :#Musda REI Sulsel
|Musda ke XIII REI Sulsel, M Sadiq Kembali Terpilih Aklamasi
|Gubernur Sulsel: REI Sulsel Tetap Survive Sediakan Rumah Bagi Masyarakat di Tengah Pandemi
|Paulus Totok Lusida Harap Ketua REI DPD Periode 2020-2023 Tingkatkan Kinerja
|M Sadiq Kembali Pimpin DPD REI Sulsel Periode 2020-2023
|Mantan Ketua Umum REI Sulsel Harap Ketua Terpilih Bisa Atasi Efek Covid-19 di Sektor Properti
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas