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Musda REI Sulsel

VIDEO: M Sadiq Aklamasi Pimpin Ketua DPD REI Sulsel Periode 2020-2023

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Musda ke XIII secara virtual

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Musda ke XIII secara virtual yang diikuti perwakilan DPP REI, DPD REI se Indonesia, anggota DPD REI Sulsel, perbankan dan stakeholders lainnya dan secara langsung digelar di Sandeq Ballroom Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan Senin (19/10/2020).

M Sadiq kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2020-2023 pada Musda kali ini. tribun timur/muhammad abdiwan

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Musda REI Sulsel
M Sadiq
News Video
Real Estate Indonesia
Makassar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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