Pertama di Indonesia, Serta Hadirkan Matras dengan Teknologi Cool Fiber dan Viro Safe

TRIBUN-TIMUR.COM - Masa pandemi membawa perubahan terhadap perilaku, gaya hidup dan kebiasaan di tengah masyarakat.

Pembatasan jarak sosial (social distancing) otomatis juga membatasi mobilitas untuk berpergian.

Alhasil rumah pun menjadi tempat melakukan berbagai aktivitas mulai dari sekolah, bekerja, bermain, berolahraga serta beristirahat.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah, tidur tercatat memiliki durasi terpanjang. Normalnya orang dewasa membutuhkan 8 jam lamanya untuk tidur setiap harinya.

Oleh sebab itu penting untuk mengutamakan faktor kenyamanan agar kebutuhan tidur berkualitas selama masa pandemi terpenuhi. Tidur yang berkualitas tentunya efektif meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari paparan virus.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kenyamanan dari sebuah tempat tidur adalah suhu permukaan matras.

Menurut survey, 29% konsumen menyebutkan bahwa suhu merupakan masalah utama mereka saat tidur (GfK Satisfaction Study, 2015).

Suhu juga berpengaruh signifikan terhadap ketenangan tidur, lebih cepat tertidur, kepuasan tidur dan kecukupan waktu tidur (The Effects of High-Temperature Weather on Human Sleep Quality and Appetite, Int J Environ Res Public Health. 2019).

Sebagai negara dengan iklim tropis, suhu Negara Indonesia terbilang panas. Matras dengan permukaan yang memberikan rasa sejuk tentunya sangat cocok bagi konsumen Indonesia.

Menjawab segala kebutuhan tersebut, Serta meluncurkan koleksi matras terbaru, Serta Perfect Sleeper Collection dibawah naungan distributor Duta Abadi Primantara (DAP) yang telah memiliki reputasi sebagai pemimpin pasar industri matras di Indonesia dengan produk dan merk-merk berkualitas di Jakarta, 20 Oktober 2020.