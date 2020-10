Lirik Lagu Boyband Korea Seventeen - HOME;RUN dengan Terjemahannya, Trending di YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM -Boyband asal Korea Selatan, Seventeen baru saja merilis lagu terbarunya berjudul HOME;RUN pada (19/10/2020).

Hingga berita ini diterbitkan, video musik HOME;RUN yang diunggah di YouTube Big Hit Labels telah ditonton lebih dari 12 juta kali.

Juga masuk di tangga ke 3 trending YouTube.

'HOME;RUN' masuk ke dalam album spesialnya berjudul 'Semicolon'.

'HOME; RUN' adalah lagu yang didasarkan pada genre swing yang menonjolkan suara retro-like dan menggambarkan kegembiraan dengan suara yang ceria dan ritmis.

Berikut Lirik Lagu Seventeen - HOME;RUN, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia dikutip dari TribunJogja.com:

guhwemal dulaushieodo

du sonen baeteu deulgo isseo

dwiro mulleoseoji malgo

amu maldo deudji malgo

geunyang naega kkeullineun daeroman hamyeon dwae

Hit ‘em up

gong naraol ttae

gihweneun han bang namaisseo

Don’t give up

Don’t give up

Don’t give up

Na na na na na na na na na