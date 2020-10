Lirik Lagu Terbaru NCT U - From Home Jadi Trending No 1 di YouTube, Lengkap dengan Terjemahannya 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup NCT U kembali merilis lagu terbarunya berjudul 'From Home', Senin (19/10/2020).

Lagu ini dirilis setelah lagu 'Make A Wish (Birthday Song)' beberapa waktu lalu.

Lagu 'Make A Wish (Birthday Song)' dan From Home merupakan lagu yang ada di dalam album The 2nd Album RESONANCE Pt.1.

Lagu From Home dirilis bersamaan dengan video klipnya pada 19 Oktober 2020 melalui channel YouTube SMTOWN.

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (20/10/2020) video musik From Home telah ditonton lebih dari 6,8 juta kali.

Berikut Lirik Lagu NCT U - From Home Lengkap Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia dikutip dari TribunJogja:

I remember like it’s yesterday, oh, no

Weroume himdeuldeon geuttae

Nasseolgiman hadeon i gonggido

Duryeobgiman hadeon i tteollimdo

Now I know

Geu eoryeotteon maeumkkaji modu

Chueogi dwege haejun neo

'Cause of us I’m feeling strong again

Seoro mideojul ttaemyeon

Igose nal dangyeonhage hae

When we shine bright

I’m alive in the CT nal noraehae

I jomyeong arae seororeul barabomyeon

Nado mollae utge dwae da itge dwae yeah

Cause I’m not alone

Naege ttadeuthan jibi dwaejun neo

Eojewa jigeume na

Tto dagaol naeil uri

It all starts from home

Cǎihóng shì hé nǐ zàijiàn de shìyán

Piāoguò chūxuě dào zhòngxià de yè

Zhídào hé nǐ yǎnshén jiāohuì