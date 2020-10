Beraninya Fadli Zon Kritik Menteri Sri Mulyani Anak Buah Jokowi, Bermula Soal Penghargaan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok politisi Gerindra Fadli Zon bisa dibilang salah satu orang blak-blakan sering kritik pemerintahan Jokowi.

Berbagai kebijakan yang hubungannya soal rakyat. Salah satunya membahas soal Menteri Sri Mulyani.

Dia menyindir Menteri Keuangan 3 periode itu dikaitkan dengan sejumlah penghargaannya.

Anak buah Prabowo itu menyebut Sri Mulyani sebagai menteri terbaik di mata asing namun bukan menteri keuangan terbaik di mata rakyat Indonesia.

Untuk diketahui, Menkeu Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 dari majalah Global Markets beberapa waktu lalu.

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Sri Mulyani dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Menurut Global Markets, Sri Mulyani layak mendapat penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesis di pandemi corona (Covid–19).

Majalah Global Markets menilai, komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi.

Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Sri Mulyani memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.

