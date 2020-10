Warga Borong Sepakat Pilih Danny-Fatma

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga Toddopuli IV Kelurahan Borong sepakat untuk memilih Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor urut 1, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Fatmawati Rusdi pada Pilwakot Makassar.

Hal itu utarakan seorang Tokoh Masyarakat Syamsuddin yang mewakili warga pada Kampanye dialogis Danny Pomanto.

Menurut dia, bukti nyata dari mantan Wali Kota (Moh Ramdhan Pomanto, red) telah terlaksana dengan baik. Seperti penataan lorong, program kebersihan dan lain-lainnya.

"Kota Makassar meraih Adipura tiga kali berturut-turut dan Adipura Asean semenjak Danny Pomanto memimpin. Jadi saya kira dukungan untuk beliau satu kali lagi dilanjutkan. Saya harapkan warga bersatu, satu tujuan di TPS all out menangkan Danny-Fatma," urainya via rilis Tim Adama.

Namun ia juga berpesan agar pemerintahan Danny-Fatma kelak terpilih bisa memperhatikan wilayahnya.

"Kita butuh lampu lorong. Saya kita pak Danny sudah ketahui keluhan kami. Yang selama ini tak diperhatikan oleh pemerintah hingga kini," jelasnya.

Sementara itu, didalam dialog, Danny Pomanto langsung merespon apa yang diutarakan masyarakat. Ia katakan semua itu sudah masuk didalam inovasi kelak.

"Sudah ada pada program Singara'na Lorong'ta. Mulai dari lorong kita akan benahi. Apalagi saya anak Lorong'na Makassar. Jadi jangan sampai salah coblos. AdaMa untuk rakyat bersatu majukan Makassar," katanya.

Soal Paslon ADAMA' diserang Kampanye terselebung pembagian sembako, Danny Pomanto menegaskan timnya tak pernah menganjurkan prihal seperti itu. Bahkan ia meminta penyelenggara Bawaslu dan Kepolisian segera menangkap yang merusak nama Danny-Fatma.

"Kami tidak punya kebijakan untuk membagikan sembako ke rakyat. Karena kami tegaskan tak pernah mengadaikan harga diri dengan uang. Kalau salah mencoblos, penjajah yang datang selama 5 tahun. Insyah Allah, kita akan memenangkan nomor 1, lantaran semua rakyat telah merasakan perubahan di Kota Makassar," paparnya.

Hadir pula partai pengusung ADAMA' mendampingi Danny Pomanto pada Kampanye Dialogisnya seperti Ketua OKK Gerindra, Iksan,DPC Nasdem Idrus, Ketua Partai Berkarya Makassar, Saing, DPC PBB Amiruddin, Anggota dewan Partai Gerindra, Kasrudi.