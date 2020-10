Gandeng Mola TV, Aryaduta Hadirkan Liga Terbaik Dunia di Le Bar Atelier Cafe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jadwal Liga Inggris pekan 5 dimulai pada Sabtu (17/10/2020) malam, dengan serangkaian laga menarik yang bakal tayang lewat siaran langsung Mola TV.

Pertandingan menarik di Match Day 5 Premier League antara lain Derby Merseyside Everton vs Liverpool ; big match Chelsea vs Southampton serta Manchester City vs Arsenal.

Aryaduta Makassar sebagai hotel berbintang lima di Makassar juga tidak ingin ketinggalan menyajikan sejumlah laga seru tersebut untuk memanjakan para tamunya.

Dengan menghadirkan Mola TV sebagai fasilitas tambahan di area lobby, manajemen Aryaduta ingin memanjakan para pencinta sepak bola yang menginap atau bahkan hanya datang untuk menghabiskan waktu bersantai di Hotel berbintang lima ini.

Mola TV menayangkan konten sepak bola premium sepanjang tahun musim kompetisi 2020-2022 berupa tayangan Live sepakbola premium dua liga terbesar di dunia yaitu Premier League (Liga Inggris), Bundesliga (Liga Utama Jerman) dan salah satu Liga terbaik di Asia yaitu Chinese Super League.

“Dengan bekerjasama dengan Mola TV, yang merupakan pemegang hak siar Premier League Musim 2019 hingga 2022, kami ingin memberikan kesan yang berbeda bagi para pencinta sepak bola di Makassar saat menginap di Aryaduta,” ungkap General Manager Aryaduta Makassar, Erwin Arsyad.

Fasilitas ini dibuka untuk semua para pengunjung Hotel Aryaduta. Baik itu mereka hanya ingin bersantai menyaksikan pertandingan Liga Premier ini dan para tamu yang menginap, tentunya dengan mengikuti standar protocol Covid-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dengan adanya protocol kesehatan yaitu social distancing, kami membatasi kapasitas pengunjung untuk menyaksikan laga Premier ini, maka dengan itu para tamu diharapkan melakukan pemesanan tempat terlebih dahulu.

Untuk outlet penyiaran Liga Premier ini kami sediakan di Le Bar Atelier yang berada di level lobi dan area kolam renang. Area ini sangat nyaman untuk menyaksikan pertandingan Liga bersama rekan atau keluarga karena kami menyediakan konsep lounge atau outdoor yang bisa menjadi pilihan para tamu.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Saldy