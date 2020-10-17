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FOTO: Promo Oktober Astra Motor Sulsel

Bertajuk “Oktober Seru (Semua Serba Baru)”, Asmo Sulsel berikan beragam promo terseru seperti potongan tenor

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TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Staf memperlihatkan promo yang ditawarkan selama bulan Oktober di Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel), Jalan Sultan Alauddin Makassar, Jumat (16/10). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Staf memperlihatkan promo yang ditawarkan selama bulan Oktober di Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel), Jalan Sultan Alauddin Makassar, Jumat (16/10).

Bertajuk “Oktober Seru (Semua Serba Baru)”, Asmo Sulsel berikan beragam promo terseru seperti potongan tenor hingga potongan DP untuk periode 1-31 Oktober 2020.

Tags
Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel)
Honda
Motor Honda
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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