FOTO: Promo Oktober Astra Motor Sulsel
Bertajuk “Oktober Seru (Semua Serba Baru)”, Asmo Sulsel berikan beragam promo terseru seperti potongan tenor
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Staf memperlihatkan promo yang ditawarkan selama bulan Oktober di Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel), Jalan Sultan Alauddin Makassar, Jumat (16/10).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Staf memperlihatkan promo yang ditawarkan selama bulan Oktober di Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel), Jalan Sultan Alauddin Makassar, Jumat (16/10).
Bertajuk “Oktober Seru (Semua Serba Baru)”, Asmo Sulsel berikan beragam promo terseru seperti potongan tenor hingga potongan DP untuk periode 1-31 Oktober 2020.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur