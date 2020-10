Tips Astra Motor Sulsel Tetap Dekat dengan Bro and Sist Pelanggan Setia Honda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) pandemi Covid-19 menjadi ujian terberat bagi perusahaan.

Namun sebagai maindealer kendaraan Honda roda dua di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, Asmo Sulsel tetap memiliki cara dan tips tersendiri untuk tetap survive.

Selain teknik marketing, berbagai even dimana Otomotif Activity sebagai salah satu nadinya tetap harus berjalan menyesuaikan kenormalan baru.

Marketing Group Costumer Asmo Sulsel, Jovi Aryadi, mengungkapkan bahwa awalnya berbagai even sempat tertunda menyangkut even yang mendekatkan antara Asmo Sulsel dengan para Bro and Sist, julukan konsumen setia Honda.

"Nadinya honda itu kan otomotif activity, dimana otomotif ini menghubungkan orang banyak, ada tatap muka dan segala macam karena selama ini kita bareng-bareng touring, kopdar, tapi selama pandemi itu semua harus dibatasi," tuturnya saat jadi narasumber di Obrol Otomotif Tribun Timur seri ke-5, Jumat (16/10/2020).

Menyikapi kondisi ini Asmo Sulsel pun berinovasi dengan menggunakan berbagai platform media sosial agar tetap terhubung dengam para konsumen setianya.

"Meskipun pandemi poinnya kita ingin lebih dekat, kami tak ingin berjarak, ketika jiwa otomotif adalah kita beriringan ada namanya brotherhood ini harus selalu dijaga. Meskipun kita tidak tatap muka yah kadang kita sampai videocall gitu semuanya media kita lakukan untuk tak ada jarak antara kami dan konsumen, bahkan sampai Kopdar virtual kita gelar juga," sambungnya.

Corporate Communication Asmo Sulsel, Abiyyu Febi Diwangkoro, menambahkan bahwa ada banyak even virtual yang digelar agar para Bro and Sist tetap bisa dekat dan terhibur di tengah situasi pandemi ini.

"Nah selain itu kita juga nemenin Bro n Sist kita di rumah melalui kegiatan-kegiatan online, ada launcing virtual, kuis virtual.

Kemarin terbaru nih Mas, sempat kita launcing web series tetanggaku idolaku judulnya untuk menemani Bro and Sist semua di rumah ketika pandemi, kita juga adain kuis di situ yakni Grandprize potongan pembelian sebesar Rp 10 juta," tuturnya.

Untuk pelayanan pelanggan juga Asmo Sulsel memberikan beberapa kemudahan, mulai dari pembelian unit sepeda motor, service hingga pembelian sparepart bisa melalui aplikasi.

"Selama pandemi ini kita terus beradaptasi, kita juga sudah sediakan aplikasi motorku X disitu bisa dikepoin silahkan pilih warnanya dan harganya dan juga banyak promo, selain bisa beli motor juga bisa booking service dan beli sparepart disitu," tutupnya.