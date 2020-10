Kristian Lambe: Theo-Zadrak Pasangan Ideal dan Saling Melengkapi, Kompetensinya Tak Diragukan

TRIBUNTORAJA.COM,MAKALE - Karya terbukti pasangan calon Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Theo-Zadrak) dapat menjadi jaminan keduanya mampu memimpin.

Tak heran, banyak yang menyebut Theo-Zadrak adalah pasangan ideal dan saling melengkapi untuk membawa Tana Toraja keluar dari keterpurukan.

Seperti yang diutarakan oleh politisi Demokrat Kristian H.P Lambe saat acara syukuran di Tongkonan Layuk Keluarga Ne' Memun-Frans Lele di Ampang, Tarongko, Makale, Jumat (16/10/2020).

Acara syukuran itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan ibu-ibu kelompok dasawisma.

Hadir juga pengurus PKK, kader posyandu, barisan srikandi Theo-Zadrak dan calon wakil bupati, Zadrak Tombeg.

Kristian menegaskan, kompetensi pasangan Theo-Zadrak dengan tagline tulus berbakti karya terbukti sudah tak diragukan lagi memimpin Tana Toraja jika terpilih nanti.

"Saya yakin dan percaya Theo-Zadrak

mampu menata kelola pemerintahan, birokrasi dan keuangan yang lebih transparan dan jujur,"

"Keduanya mampu menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik dan tepat," tutur Kristian.

Kemudian, lanjutnya, Theo-Zadrak mampu menterjemahkan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu mampu menempatkan pegawai sesuai dengan daftar urutan kepangkatan (DUK) yang benar berdasarkan rekomendasi baperjaka yang dikenal dengan istilah "The Right Man and The Right Place".

"Juga mampu memberikan kebebasan kepada para OPD untuk melakukan kreatifitas, Inovasi dalam merencanakan program dan pengelolaan keuangan," tambahnya.

Kristian pun menaruh harapan besar kepada pemerintahan Theo-Zadrak nantinya dapat bermitra dengan DPRD.

"Semoga pemerintahan Theo-Zadrak bisa terus menjalin hubungan yang harmoni serta dapat bersinergi dengan DPRD dalam membuat rencana kerja pembangunan daerah yang adil dan merata di 19 Kecamatan, 112 Lembang dan 47 Kelurahan," pungkas Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja itu.