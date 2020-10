Jadi Tempat Awal Mula Munculnya Virus Corona, Kini Wuhan Bangkit hingga Kebanjiran 18 Juta Turis 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Nama Kota Wuhan di China menjadi sorotan dunia beberapa waktu lalu.

Bagaimana tidak, Wuhan merupakan salah satu kota yang diduga menjadi cikal bakal virus corona yang menggemparkan dunia.

Hampir seluruh negara terkena dampaknya, tak hanya dampak kesehatan saja namun juga materi.

Tak butuh waktu setahun, Wuhan pun bangkit.

Walaupun sebelumnya sempat mengalami \'lockdown\' pertama dan salah satu yang paling ketat di dunia.

Dilansir dari Tribunnews.com, tetapi selama pekan libur nasional 'Golden Week' di China awal Oktober, jalan-jalan di Wuhan, kota asal penyebaran virus corona, terlihat ramai dikunjungi turis lokal.

"Saat keluar rumah, saya melihat banyak orang di jalan," kata Yi.

"Saya melihat banyak orang mengantri di depan warung makanan beberapa hari lalu. Saya tahu kebanyakan dari mereka adalah turis."

Wuhan kedatangan lebih dari 18 juta wisatawan selama \'Golden Week\' dari tanggal 1 sampai 8 Oktober, menurut data resmi Biro Pariwisata Wuhan.

Wuhan resident Yu Yi, a college teacher, with short hair and wearing a yellow jacket, holding a bottle of water.

AP: Turis telah kembali ke Wuhan, tapi Yu Yi merasa butuh waktu lama untuk bisa pulih dari dampak psikologi akibat pandemi.