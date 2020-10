Serie-A Putuskan Juventus Menang WO 30- atas Napoli, ini Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Serie-A telah merilis keputusan untuk memenangkan Juventus 3-0 atas Napoli dalam laga yang ditunda pada pekan ke- 3 Liga Italia, Minggu (4/10/2020).

Duel Juventus vs Napoli batal terlaksana pada Minggu (4/10/2020) atau Senin dini hari WIB di Allianz Stadium Turin.

Skuat Juventus telah hadir di Stadion hingga 1 jam sebelum kick off dimulai, namun pemain-pemain Napoli tidak melakukan perjalanan ke Turin.

Pasukan Gennaro Gattuso sebelumnya tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Turin setelah dua pemain mereka, Eljif Elmas dan Piotr Zielinski terpapar COVID-19.

Pelatih Juventus Italia Andrea Pirlo (kiri) mengucapkan selamat kepada penyerang Juventus asal Swedia Dejan Kulusevski pada akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia Juventus vs Sampdoria pada 20 September 2020 di stadion Juventus di Turin. (Miguel MEDINA / AFP)

Otoritas kesehatan lokal di Campania (ASL) mengirim peringatan agar skuad asuhan Gennaro Gattuso menjalani isolasi.

Juventus dan Lega Serie-A menganggap bahwa hal tersebut (ditemukannya kasus positif sebanyak 2 orang) belum memenuhi syarat laga untuk dibatalkan.

Regulasi Serie-A menyatakan laga tetap boleh berlanjut jika sebuah tim masih memiliki minimal 13 orang untuk dimainkan.

Pada pekan-pekan sebelumnya seperti laga Torino Vs Atalanta, AC Milan Vs Crotone, dan Napoli Vs Genoa aturan tersebut diberlakukan dan laga tetap bisa berlangsung walau ada beberapa pemain yang terinfeksi COVID-19.

Kini Lega Serie A menjatuhi hukuman untuk Napoli yang dinyatakan kalah 0-3 dari Juventus pada Rabu (14/10/2020).

Dikutip BolaSport.com dari Football Italia, komisi disiplin Serie A beralasan bahwa Napoli tidak memiliki cukup alasan untuk melewatkan laga.