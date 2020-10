Kabar Buruk Yahoo Group Tutup Selamanya Tak Bisa Saingi Google, FB, Cara Amankan Email Data Penting

TRIBUN-TIMUR.COM - Pernah berjaya dan digandrungi, kini Kabar Buruk datang Yahoo Group Tutup Selamanya.

Yahoo Groups tak bisa saingi Google, FaceBook.

Berikut panduan bagaimana cara amankan email data penting di Yahoo Groups.

Yahoo Group Tutup karena tak mampu bersaing Reddit, Google, Facebook? e-Mail Yahoo Mail tetap aman.

Forum online legendaris Yahoo Group akan ditutup 15 Desember 2020.

Setelah tanggal tersebut, laman groups.yahoo.com tidak akan lagi bisa diakses selamanya.

Operator seluler Verizon yang membeli Yahoo pada 2017 lalu mengumumkan kabar ini melalui e-Mail ke semua pengguna Yahoo Group.

Pengumuman yang sama juga terpampang di situs Yahoo Groups.

Pengumuman penutupan layanan Yahoo Groups. (YAHOO)

"We’re shutting down the Yahoo Groups website on December 15, 2020 and members will no longer be able to send or receive emails from Yahoo Groups. You can find more information about the Yahoo Groups shutdown and alternative service options on this help page."

Diluncurkan pada 2001, pamor Yahoo Groups kian menurun seiring hadirnya forum online baru, seperti Reddit, Google Groups, dan Facebook Groups.