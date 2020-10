Deretan Pemenang Billboard Music Award 2020, Post Malone Berjaya, BTS Raih Top Social Artist

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Billboard Music Award 2020 baru saja digelar, Rabu (14/10/2020).

Untuk tahun ini, BMA memiliki banyak nominasi pada tahun ini.

Acara ini digelar secara virtual dan disiarkan langsung dari NBC.

Harusnya, BMA 2020 digelar akhir April lalu namun karena pandemi virus corona terpaksa harus diundur.

Dilansir dari Tribunnews.com, Kelly Clarkson kembali untuk ketiga kalinya sebagai pembawa acara penghargaan.

Penyanyi Post Malone sukses memboyong paling banyak penghargaan.

Jika mengaku pada perbedaan waktu di Indonesia, Konser BTS di Billboard Music Awards 2020 ditayangkan pada Kamis 15 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB.

Setelah sukses menggelar konser virtual MAP OF THE SOUL ONE, BTS tampil lagi menyapa para Army dalam ajang ini.



Tak hanya BTS, sederet artis terkenal Amerika Serikat seperti Demi Lovato, En Vogue, Alicia Keys, Luke Combs, Bad Bunny, Post Malone, dan Sia juga memeriahkan panggung Billboard Music Awards 2020.

Boyband asuhan Big Hit Entertaiment ini mendapatkan dua nominasi yakni penghargaan best duo/group, dan nominasi top social artist yang berdasar pada vote dari fans pada Billboard Music Awards 2020.



Mengutip People, berikut ini Tribunnews sajikan daftar lengkap pemenang nominasi Billboard Music Award 2020:

Top Artist: