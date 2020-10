APK-BK Belum Rampung, KPU Makassar: Kami Harus Lalui Proses Tender

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) menyoroti, lamanya waktu yang dibutuhkan Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Sulsel menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, hanya tiga KPU Kabupaten yang merampungkan penyerahan APK dan BK-nya kepada tim paslon hingga hari ke-18 kampanye.

"Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Soppeng," ujarnya

Sementara itu 2 Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Selayar telah menyerahkan APK namun untuk BK masih menunggu proses pencetakan.

"Di Kabupaten Luwu Timur, APK dan BK untuk 1 paslon telah diserahkan. Sedangkan untuk 1 paslon lagi masih menunggu proses cetak," katanya.

Sementara Kabupaten/Kota yang belum rampung sama sekali baik APK maupun BK-nya adalah Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan semua berproses.

"Kami di Makassar harus melalui proses tender sesuai regulasi anggaran karena jumlahnya besar," kata Endang, Kamis (15/10/2020).

Ia menjabarkan, untuk APK, Baliho 5 buah per paslon, spanduk 2 buah per Paslon kali 153 Kelurahan, umbul-umbul 20 buah per Paslon kali 15 kecamatan.

Bila dikalkulasi 20 baliho, 1.224 spanduk dan 1.200 umbul-umbul.

Sedangkan untuk BK, ada selebaran, brosur, pamflet dan poster. Semuanya 50 persen dari jumlah KK pada daerah Pemilihan atau 222.080 untuk empat paslon.

"Belum lagi, videotron 5 titik untuk 4 pasangan calon dimana durasinya 60 detik per titik. Intinya Kami akan berikan pekan depan," jelasnya.

Terkait anggaran APK dan BK, lanjur dia, detail di sekertariat KPU Makassar. "Karena ada mekanisme administrasi keuangan yang harus berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Maros, Samsu Rizal mengatakan, informasi semua APK dan BK sudah selesai Rabu (14/10/2020).

"Kita akan serahkan ke tim paslon pada Jumat (16/10/2020)," ujarnya via pesan WhatsApp Kamis (15/10/2020) malam.