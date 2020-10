Konferensi Internasional FEB Unhas Bahas Perekonomian Era Normal Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "International Conference Accounting, Management, and Economics (ICAME) 5th".

Konferensi ICAME ke-5 kali ini mengusung tema "New Normal Economy: Risk-Based Decision Making on Economics, Management, and Accounting Perspective" berlangsung virtual, Rabu (14/10/2020).

Hadir sebagai narasumber Prof Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia), Dr Lehan Stemment (President Auckland Institute of Studies).

Xie Taojun, (Asia Competitiveness Institutel Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore) dan Rayendra Khresna Brahmana (Senior Lecturer University Malaysia Sarawak Associate, Managing Editor International Journal of Business and Society).

Dekan FEB Unhas, Prof Abdul Rahman Kadir menjelaskan, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri agar pandemi tersebut tidak secara menyeluruh memberikan dampak pada kehidupan masyarakat khususnya ekonomi.

"Konferensi ini menjadi penting untuk menyatukan gagasan untuk membangun ekonomi di era new normal. Kegiatan yang diikuti oleh para periset, kalangan akademisi maupun stakehoulder terkait diharapkan menjadi sumbangsih terhadap permasalahan Covid-19," jelasnya.

Ia menambahkan, semua abstrak maupun manuskrip akan diterbitkan dalam buku program.

Naskah yang memenuhi syarat berkesempatan untuk diterbitkan dalam jurnal terindeks scopus.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas, Prof Muh Nasrum Massi mengapresiasi inisiatif dan komitmen FEB Unhas yang tetap menghadirkan ruang informasi dan diskusi.