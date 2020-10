Kalla Toyota Pimpin Penjualan dengan Kuasai Market Share Sepanjang Tahun 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Meski masih berada di masa pandemi Covid-19, Kalla Toyota masih mampu menunjukkan kemampuan dalam memimpin market share di atas rata-rata industri otomotif.

Kalla Toyota optimis dapat memperbesar dan mempertahankan pangsa pasar wilayah Sulawesi.

Meski di tengah hantaman pandemi COVID-19, Kalla Toyota tetap agresif dan konsisten memenuhi kebutuhan berkendara pelanggan dengan meluncurkan The All New Toyota Corolla Cross pada awal bulan September lalu.

Tak hanya itu, Toyota New Yaris, dan New Hilux juga akan segera diluncurkan di bulan Oktober ini.

Kehadiran unit Toyota terbaru ini diharapkan mampu meningkatkan lagi kinerja penjualan Toyota.

Dari keseluruhan wilayah penjualan yang meliputi Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra, Kalla Toyota konsisten memimpin pasar otomotif.

Dari data penjualan bulan Januari hingga September 2020, Kalla Toyota masih menjadi penguasa market share dan berada di puncak penjualan dengan capaian market share sebesar 30,89%.

Kalla Toyota di sepanjang tahun 2020 telah membukukan sebanyak 8.740 unit Toyota baru yang mengaspal di Sulawesi.

“Sesuai dengan spirit Kalla Toyota untuk senantiasa hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan, kami hadir dengan berbagai program menarik. Masa pandemi tidak menjadi halangan bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin membeli unit Toyota impian melalui website resmi Kalla Toyota," ucap Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Rabu (14/10/2020).

"Selain itu, silaturahmi dengan seluruh pelanggan setia juga senantiasa kami jaga melalui Customer Gathering Online yang sudah kali ke 20 kami laksanakan,” sambungnya.