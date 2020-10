14 Oktober National I Love You Day, Ini 21 Pesan I Love You Lengkap Gambar, Update Media Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Ternyata pada hari ini 14 Oktober diperingati sebagai hari National I Love You Day.

National I Love You Day bertujuan sebagai pengingat untuk mengekspresikan kasih sayang atau rasa cinta kepada siapapun yang Anda ajak bicara. Bukan hanya kepada pasangan, melainkan cinta secara universal.

Buat Anda, ini dia 16 ucapan cinta, i love you, cocok untuk whatsapp, facebook, instagram, dan media sosial lainnya, lengkap gambar

1. Anything I do is better with you.

Artinya: Apa pun yang aku lakukan lebih baik jika bersamamu.

2. We may not know exactly what this is just yet, but I like it. A lot.

Artinya: Kita mungkin belum tahu persis apa ini dulu, tapi aku sangat menyukai ini.

3. Soul mate, best friend, partner, you’re everything to me and more.

Artinya: Pasangan jiwa, teman, kamu adalah segala-galanya bagiku.

4. Still can’t believe you’re my one-and-only, I’m truly the luckiest person ever.