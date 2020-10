Link Download MP3 Lagu 'Lovesick Girl' BLACKPINK Lengkap Liriknya, Sudah Ditonton 160 Juta Kali

TRIBUN-TIMUR.COM - Seperti biasa, BLACKPINK kembali masuk dalam jajaran Trending YouTube untuk lagu terbarunya yang dirilis Lovesick Girls

Lovesick Girls merupakan lagu terbaru grup gilrband asal Korea Selatan ini, yang masuk dalam album pertama BLACKPINK berjudul The Album.

Sejak dirilis pekan lalu, Lagu Lovesick Girl ini sudah ditonton lebih dari 160 juta kali di YouTube

Ada total delapan lagu di album terbaru BLACKPINK termasuk How You Like That dan Ice Cream.

Link Download MP3 BLACKPINK - Lovesick Girls dan Pretty Savage dan Lirik,Lagu yang Trending YouTube

Untuk mendownload lagu Lovesick Girls dan Pretty Savage dari BLACKPINK bisa menggunakan aplikasi Spotify.

Spotify adalah aplikasi berisi lagu dari semua negara termasuk Indonesia.

Dengan mengunduh lagu dari aplikasi Spotify, kamu dapat memutar lagu tersebut secara offline atau tanpa koneksi internet.

Tetapi, sebelum menggunakan fitur download pada Spotify, kamu harus beralih ke akun premium atau berlangganan.

Biaya berlangganan pertama bisa didapatkan hanya seharga Rp 4.990, kemudian Rp 49.990/bulan setelahnya jika membayar menggunakan kartu Visa, MasterCard, dan American Express.

Setelah berpindah ke akun Premium, kamu bisa mencari lagu dan tahan playlist atau album tersebut hingga muncul tulisan Download.