FEB Unhas Akan Gelar Konferensi Internasional ICAME ke-5

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin akan menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "International Conference Accounting, Management, and Economics (ICAME) 5th".

Mengusung tema "New Normal Economy: Risk-Based Decision Making on Economics, Management, and Accounting Perspective", kegiatan dijadwalkan berlangsung secara virtual, Rabu-Kamis (14-15/10/2020).

"Di masa pandemi saat ini, FEB Unhas tetap semangat menyelenggarakan kegiatan ilmiah yakni international webinar dan international conference," kata Dekan FEB Unhas Prof Dr Abdul Rahman Kadir, Selasa (13/10/2020).

ICAME sendiri merupakan agenda tahunan yang sudah berlangsung selama lima tahun.

Untuk tahun ini, panitia penyelenggara menghadirkan empat keynote speakers dari empat negara berbeda yakni, Prof Purnomo Yusgiantoro (Minister Republik of Indonesia), Dr Lehan Stemment (President Auckland Institute of Studies).

Xie Taojun (Asia Competitiveness Institutel Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore) dan Rayendra Khresna Brahmana (Senior Lecturer University Malaysia Sarawak Associate Managing Editor International Journal of Business and Society).

Pada kesempatan tersebut, Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Prof Abdul Rahman Kadir, dijadwalkan akan memberikan sambutan kepada keynote speakers dan peserta international webinar ICAME 2020.

Untuk pelaksanaan hari kedua, akan dilangsungkan international conference dengan peserta dari berbagai penjuru nusantara dan negara.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan para penulis dan peneliti akan semakin bersemangat dalam melakukan penelitian dan menulis sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah atas penggetahuannya," tutup Prof Abdul Rahman. (tribun-timur.com)

