REI Sulsel
VIDEO: REI Sulsel Gowes Bareng Jelang Musda ke-13
Pengurus DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Gowes jelang Musda ke-13 REI Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menggelar Gowes jelang Musda ke-13 REI Sulsel dari Four Point by Sheraton Hotel menuju Gowa kemudian balik lagi ke Sheraton, Minggu (11/10/2020).
Gowes ini untuk menjaga kekompakan dan perkuat sinergi antar pengurus bersama para senior dan anggota REI lainnya. tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas