Pakai Bahasa Inggris, Ini Lirik Lagu Crazy Over You dari BLACKPINK dari The Album

BLACKPINK akhirnya kembali merilis album terbarunya.

Kali ini, BLACKPINK memberikan nama album 'The Album'.

Album tersebut dirilis pada hari ini, Jumat (2/10/2020).

Hampir semua lagu dalam album ini banyak digemari oleh para penggemarnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, dalam album Girlgroup asal Korea Selatan ada sebuah lagu cinta.

Lagu tersebut berjudul Crazy Over You merupakan salah satu track dalam album tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris.

Di dalamnya terdapat delapan lagu, termasuk di antaranya How You Like That, Ice Cream, Pretty Savage, Lovesick Girls, Bet You Wanna, Love To Hate Me, You Never Know.



Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Crazy Over You - BLACKPINK

[Verse 1: Jennie, Jisoo & Lisa]

I've been known to kiss and tell

Send girls to wishing wells

If you're my man, I want you to myself

I know I'll have enemies long as you're into me

But I don't care 'cause I got what I need

Oh, yeah, need to get with the program

Boy, I keep you close like slow dance

Hit you with that red, don't go there, no, no man

Met him, then get him, I make sure we stay

Got the venom to dead him if he want a snake

I mean, sneak, I mean, play hide and seek

Know that I'm gonna find you

Make sure you get left or you lеave

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

I saw you

And knew what I was trying to do

I had to play it real, rеal smooth

And once I finally made my move