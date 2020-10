4 Hal ini yang Bikin DPRD dan Pemkot Makassar Tak Sepaham Soal APBD Perubahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ngobrol Politik (Ngopi) seri ke-13 Tribun Timur mengangkat tema DPRD Kota dan Penolakan Ranperda APBd Perubahan, yang disiarkan langsung di Youtube dan akun Facebook Tribun Timur Berita Online, Senin (12/10/2020).

Hadir sebagai narasumber, Juru Bicara Basan Anggaran (Jubir Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David. Ngopi dipandu Reporter Tribun Timur, Abdul Azis.

Awal pembicaraan, Legislator Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu menegaskan fungsi anggota dewan selain pengawasan dan legislasi juga anggaran.

"Kami di Banggar itu ada 25 orang atau 50 persen dari jumlah anggota dewan. Dimana masing-masing dari 9 fraksi mengirimkan maksimal 2 orang anggotanya," ujarnya.

"Nah Banggar ini punya fungsi anggaran. Dimana program prioritas dan kemanfaatan anggaran (APBD) harus berdampak out put dan out come," ujarnya.

Bicara soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 Makassar yang ditolak dibahas oleh Banggar, Mario punya empat alasan.

"Pertama, kami telah memaksa (Pemkot Makassar) memasukkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) pada 1 Agustus sudah harus masuk. Kenapa bari minggu kedua September baru memasukkan. Kami bahkan dua kali mengirim surat panggilan," ujar lelaki berkacamata itu.

Kedua, lanjut dia, pada 9 September draf masuk. Banggar pun menjadwalkan pembahasan.

"Pada saat pembahasan, masuk pertanyaan. Apakah (KUA PPAS) sudah direview Inspektorat? Ini sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2018. Dan ternyata belum," ujarnya.

Ketiaga, kata Mario, APBD Pokok 2020 di masa pandemi melahirkan instruksi presiden, permendagri hingga keputusan bersama tekait bencana non alam Covid-19.