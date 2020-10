Coba Rasakan Tumpeng Lopis The Rinra, Menu Baru Terinspirasi dari Petani

Berbeda dengan lopis-lopis pada umumnya, menu yang dihadirkan The Rinra Makassar ini menyerupai tumpeng nampak besar dan cocok dinikmati beramai-ramai.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Meski di tengah pandemi, manajemen Hotel The Rinra tetap berinovasi untuk selalu memanjakan para tamu.

Terbukti dari hadirnya menu baru yang baru saja dilaunching, Tumpeng Lopis.

Berbeda dengan lopis-lopis pada umumnya, menu tersebut dibentuk menyerupai tumpeng nampak besar dan cocok dinikmati beramai-ramai.

Marcomm Manager The Rinra, Azis Munawir, Sabtu (10/10/2020) menuturkan lopis ini digadang-gadang bakal menjadi menu ikon dari The Rinra.

"Jadi, bentuk yang menyerupai caping (topi khas petani padi) diharapkan akan menjadi ikon tersendiri sehingga akan membentuk mindset pelanggan ketika ingin memesan tumpeng lopis maka ingatnya The Rinra," tuturnya.

Inspirasi dari kue ini pun dari keseharian petani sawah lokal yg ada di pedesaan.

"Dan itu sejalan dgn tagline the rinra yakni “welcoming you with local pride," jelasnya.

Tak perlu khawatir dengan kebersihan dan higienitas, kata Azis, karena proses penyajian pun terstandarisasi.

"Pembuatannya pun dilakukan ketika ada pemesanan jadi selalu fresh from the oven," jelasnya.

Adapun harga reguler ditawarkan mulai Rp 225 ribu untuk ukuran small terdiri dari 60 pcs.

Ukuran medium sebanyak 120 pcs Rp 450 ribu dan Large Rp 750 ribu terdiri dari 200 pcs lopis.

"Semuanya sudah lengkap dengan kelapa parut dan gula merah cair. Jadi pas banget untuk acara-acara atau hajatan apapun," katanya.

Tak hanya itu, promo kamar juga dihadirkan bagi pengunjung dan tamu hotel.

"Untuk Weekdays paket kamar mulai Rp 789 ribu dan Weekend Rp 839 ribu," tuturnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana