Takdir Wanita Pemburu Vampir, Ini Sinopsis Embrace of the Vampire, Bioskop Trans TV Malam Ini

Embrace of the Vampire

TRIBUN-TIMUR.COM - Embrace of the Vampire rilis pada 15 Oktober 2013.

Bahasa yang digunakan oleh film asal Kanada ini adalah bahasa Inggris.

Film remake luar negeri berjudul Embrace of the Vampire akan tayang malam nanti, Minggu (10/10/2020) pukul 00.00 WIB di Bioskop TransTV.

Dulunya film Embrace of the Vampire pernah dibuat dengan judul yang sama pada tahun 1995.

Film bergenre horor ini dibintangi oleh Sharon Hinnendael, Kaniehtiio Horn, C.C. Sheffield, Chelsey Reist, hingga Victor Webster.

Film dengan durasi 91 menit ini dibuat oleh sutradara Carl Bessai.

Sedangkan untuk cerita naskahnya ditulis oleh Andrew C. Erin dan Alan Mruvka.

Film Embrace of the Vampire didistribusikan oleh New Line Home Entertainment.

IMDb memberikan nilai sebanyak 4,1 dari 10.

Sementara Rotten Tomatoes memberinya rating 10 persen.