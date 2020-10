Konser BTS - Konser BTS Map of The Soul ONE, Army Jangan Lewatkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming BTS dan Cara Beli Tiket Konser BTS Map of The Soul ONE, Army Jangan Lewatkan.

Para Armi, are you ready?

Berikut jadwal Konser BTS Map of The Soul ONE hari ini 10 Oktober dan 11 Oktober.

Simak jadwal dan cara nonton konser BTS MAP OF THE SOUL ON: E dalam artikel ini.

BTS akan menggelar konser BTS MAP OF THE SOUL ON: E.

Konser akan diselenggarakan secara online di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu-Minggu (10-11/10/2020).

Dikutip dari usbtsarmy.com para penonton bisa menyaksikannya secara live streaming.

BTS MAP OF THE SOUL ON: E kali ini akan menjadi hadiah bagi BTS maupun ARMY yang sudah lama tidak terjalin.

Big Hit Entertaiment menegaskan konser BTS MAP OF THE SOUL ONE akan digelar mengikuti protokel kesehatan pencegahan Covid-19.

"Konser yang secara langsung, kami hanya membuka penjualan secara terbatas untuk menerapkan social distancing."