FIKP Unhas Gelar Konferensi Internasional MARSAVE, Bahas Ketahanan Laut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Fakiltas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) menggelar konferensi internasional bertajuk Marine Resilience and Sustainable Development (MARSAVE).

Acara tersebut mengangkat tema "Strengthening Marine Resilience for Sustainable Development Goals”.

Kegiatan dimulai pukul 8.30 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal youtube FIKP Unhas, Sabtu (10/10/2020).

Hadir sebagai narasumber yakni Peter Mous (The Nature Conservacy, Indonesia Fisheries Conservation Program), Sue Wells (IUCN WCPA - Marine), Dr. Dominik Michael Kneer (Leibniz Center for Tropical, Marine Research, Germany), dan Theresa Dabruzzi, Ph.D (Assistant Professor Department of Biology Sains Anselm College, Manchester, New Hampshire).

Selain itu, turut hadir pula Dr. Lain C. Neish (Director, PT Sea Six Energy Indonesia), Sebastian Thomas (Curtin University, Australia), Maarten De Brauwer (National Geographic Explorer, Australia), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Laurence J.McCook, Ph.D., (World Wildlife Fund, Hongkong) dan Dr. Shaili Johry (Stanford University, USA).

Mengawali kegiatan, Dr. Nadiarti Nurdin selaku ketua panitia menjelaskan konferensi ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung secara tatap muka.

Namun, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, maka konferensi diselenggarakan secara virtual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Ini merupakan konferensi internasional kedua. Konferensi pertama diadakan pada Agustus 2018, juga dihadiri para ilmuwan dan praktisi dari lima benua," katanya.

"Untuk tahun ini terkumpul 107 paper untuk presentasi oral, dan 27 poster yang berasal dari beberapa negara di Eropa, Asia, dan Amerika," sambung Nadiarti.

Kegiatan resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas, Prof. dr. Muh.Nasrum Massi.