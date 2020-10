Cara Nonton Live Streaming Konser Online BTS Map of The Soul One, Punya Tiket Langsung Klik LINK

TRIBUNTIMURWIKI.COM- BTS kembali mengadakan konser live streaming untuk para penggemarnya di seluruh dunia.

Konser kali ini BTS bertajuk BTS MAP OF THE SOUL ONE.

Selama dua hari, para penggemar dapat menyaksikan idolanya pentas.

Tentunya, akan digelar dua hari pada 10 dan 11 Oktober 2020.

Dilansir dari Suryamalang, para ARMY yang ingin menyaksikan penampilan secara langsung Rap Monster dkk bisa melakukan pembelian tiket konser BTS MAP OF THE SOUL ONE via online.

Konser BTS bertajuk BTS MAP OF THE SOUL ONE itu akan diselenggarakan di Seoul Korea Selatan dan juga disiarkan secara online.

Tak hanya konser online BTS, Big Hit Entertainment juga menyiapkan sebuah pameran online dengan nama EXHIBITION MAP OF THE SOUL ON:E (오,늘).

BTS EXHIBITION ‘MAP OF THE SOUL ON:E (오,늘) merupakan pameran online yang digelar dalam kemasan 3D agar seluruh penggemar bisa menyaksikan konten BTS secara online.

Pameran ini akan menampilkan karya sebelumnya yang ditampikan tahun 2018 silam sekaligus konten-konten terbaru dari BTS.

Pameran online BTS ini akan digelar mulai pada 13 Oktober 2020 hingga 12 November 2020 mendatang.